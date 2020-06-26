«Постыдилась бы!»: Бузова за завтраком «засветила» белье, прикрывшись футболкой

34-летняя Ольга Бузова абсолютно не переживает из-за критики хейтеров. Девушка призналась, что когда-то едкие замечания поклонников действительно могли повлиять на ее настроение. Однако сейчас любой негатив знаменитость научилась пропускать мимо себя. Возлюбленная шоумена Давида Манукяна уверена, что на личной страничке в Instagram она имеет полное право публиковать те снимки и видеоролики, которые в первую очередь нравятся ей самой, а не ее окружению. Знаменитость уже выходила в прямой эфир без макияжа, снимала себя на видео в одном махровом полотенце после душа и делилась бьюти-лайфхаками.

Поклонники не смогли оставить без внимания один из личных снимков Бузовой. Откровенное фото вызвало жаркие споры в Сети. Так, одни посоветовали телеведущей прикрыться, а другие не увидели ничего вульгарного или провокационного. Перед объективом фотокамеры певица позировала во время завтрака, прикрывшись футболкой. При этом любопытные фоловеры знаменитости смогли рассмотреть, что Оля «засветила» белье.