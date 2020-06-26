«Постыдилась бы!»: Бузова за завтраком «засветила» белье, прикрывшись футболкой

34-летняя Ольга Бузова абсолютно не переживает из-за критики хейтеров. Девушка призналась, что когда-то едкие замечания поклонников действительно могли повлиять на ее настроение. Однако сейчас любой негатив знаменитость научилась пропускать мимо себя. Возлюбленная шоумена Давида Манукяна уверена, что на личной страничке в Instagram она имеет полное право публиковать те снимки и видеоролики, которые в первую очередь нравятся ей самой, а не ее окружению. Знаменитость уже выходила в прямой эфир без макияжа, снимала себя на видео в одном махровом полотенце после душа и делилась бьюти-лайфхаками.
Поклонники не смогли оставить без внимания один из личных снимков Бузовой. Откровенное фото вызвало жаркие споры в Сети. Так, одни посоветовали телеведущей прикрыться, а другие не увидели ничего вульгарного или провокационного. Перед объективом фотокамеры певица позировала во время завтрака, прикрывшись футболкой. При этом любопытные фоловеры знаменитости смогли рассмотреть, что Оля «засветила» белье.
«Ой, да ладно! Главное не голая», «Прямо-таки клуб моралистов!! А вы по дому в чем ходите?!», «Вот что зависть с людьми то делает! Оля, вы супер, так держать», «Это у вас трусики с гипюром?!», «Стыдоба!! Можно и прикрыться», «Да с чего вы взяли то?! Может, это микрошортики от пижамы», «Постыдилась бы!! Перебор, мне кажется», «Какая разница, прекрасная девушка в красивых персиковых трусиках», «Нежная какая», «А Давид вас не ревнует?!» — такие комментарии появились под снимком возлюбленной шоумена.