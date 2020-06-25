«Современно, стильно»: Васильев дал высокую оценку сдержанным нарядам Кузнецовой

Александр Васильев в своей авторской колонке на 7days.ru дал оценку образам актрисы Екатерины Кузнецовой, ставшей известной после сериала «Кухня». В целом у историка моды осталось приятное впечатление от фэшн-экспериментов звезды.

«Одевается Кузнецова современно, не провокационно, статусно, стильно», — сказал он.

Александру понравился динамичный комплект артистки, состоящий из двубортного жакета, напоминающего укороченный тренч, спортивной обуви и серых джинсов. Этот образ Васильев назвал европейским. Он неброский, вещи отлично сочетаются и не отвлекают от красоты Екатерины.

А вот спортивный костюм в деликатных кондитерских тонах, по мнению историка моды, хоть и хорошо сидит на Кузнецовой, имеет существенный недостаток. Его геометрический рисунок напоминает указатель и навивает не лучшие ассоциации в духе «взгляните вниз».

«Это произошло случайно, но таких случайностей актрисам нужно избегать», — заметил Васильев.

Особенно не понравилось ведущему «Модного приговора» платье Екатерины со страсовыми перьями. Эксперт обратил внимание, что наряды мини и высокие сапоги практически всегда вместе выглядят вульгарно. А вот открытые туфли нюдовых тонов вполне подошли бы к этому платью.