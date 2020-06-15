«Оптический эффект»: Васильев продемонстрировал платье, идеально скрывающее лишний вес

Оказывается, существуют платья, которые за счет «правильного» принта могут спрятать лишний вес его владелицы, что особенно актуально после самоизоляционных будней. Об этом в программе «Модный приговор» рассказал Александр Васильев.

На подиуме Первого канала была представлена эта хитрая «худящая» модель. Примерила ее героиня шоу Валентина Никитина.

«Платье мне изумительно понравилось, в нем есть так называемый оптический эффект. Дело в том, что эти линии – черные на белом фоне – слегка только напоминают зебру. А на самом деле представляют собой зигзаги. Такое платье идеально для женщин с корпулентными (тучными. — Прим. автора) формами», — объяснил историк моды.

Эвелина Хромченко добавила, что черно-белое сочетание – практически беспроигрышное, особенно, когда речь идет о дресс-коде. Это классика, которая никогда не выйдет из моды и идет абсолютно всем.