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«Оптический эффект»: Васильев продемонстрировал платье, идеально скрывающее лишний вес

Его зигзагообразные полосы вводят публику в заблуждение.

«Оптический эффект»: Васильев продемонстрировал платье, идеально скрывающее лишний вес
Александр Васильев. Кадр из "Модного приговора"

Оказывается, существуют платья, которые за счет «правильного» принта могут спрятать лишний вес его владелицы, что особенно актуально после самоизоляционных будней. Об этом в программе «Модный приговор» рассказал Александр Васильев.

На подиуме Первого канала была представлена эта хитрая «худящая» модель. Примерила ее героиня шоу Валентина Никитина.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Платье мне изумительно понравилось, в нем есть так называемый оптический эффект. Дело в том, что эти линии – черные на белом фоне – слегка только напоминают зебру. А на самом деле представляют собой зигзаги. Такое платье идеально для женщин с корпулентными (тучными. — Прим. автора) формами», — объяснил историк моды.

Эвелина Хромченко добавила, что черно-белое сочетание – практически беспроигрышное, особенно, когда речь идет о дресс-коде. Это классика, которая никогда не выйдет из моды и идет абсолютно всем.

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