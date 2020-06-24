Дерзкая сексуальность: Бузова выгуляла ярко-красное платье с рюшами и сапоги-казаки

Известная телеведущая, блогер, певица Ольга Бузова всегда старается выбирать трендовые наряды. Причем ей удается всегда быть разной, но при этом оставаться невероятно стильной. К примеру, недавно на прогулку с возлюбленным Давидом Манукяном девушка выбрала джинсы скинни и топ бра, а изюминкой образа сделала обувь на шнуровке, чем снискала похвалу модного эксперта.

На этот раз образ Ольги Бузовой не менее актуален, и, как и прежний, выдержан на трендовом сочетании наряда и обуви. Певица выбрала яркое летнее платье с рюшами и ультрамодные сапоги с высоким голенищем. Причем звезда добавила в него сексуальности, оголив одну ногу до экстремального высокого уровня.

Эксперт портала Teleprogramma.pro имиджмейкер Ольга Трофимова оценила наряд Бузовой. Она отметила, что летящие силуэты, тонкие ткани плюс казаки любой длины, в случае с аутфитом Ольги Бузовой — с высоким голенищем, особо актуальны этим летом.

«Образ Оли в платье в роскошном жизнеутверждающем красном цвете, с нежными стильными деталями в виде рюш и оборок по линии плеча, становится дерзким в сочетании с обувью и прической. И к тому же невероятно сексуален – вроде бы мы видим все такое спокойное и степенное, но за счет игривого жеста певицы в виде поднятого подола и грубой обуви от данного образа веет сексуальностью. Сыграли в этом свою роль и очки, и дерзкое каре» — экспертно подметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.