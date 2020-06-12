«Все просто на пике»: имиджмейкер похвалила Бузову за стильные ботильоны на шнуровке

Ведущая «Дома-2» не скрывает: она тщательно следит за всеми модными тенденциями. Так, на прогулку возлюбленная шоумена Давида Манукяна отправилась в «рваных» джинсах скинни по фигуре и актуальном топе-бра. Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что этот фасон зауженных джинсов будет пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола. При этом женщинам с несовершенной фигурой Эвелина Хромченко советовала обратить внимание на прямой крой брюк, уточнив, что этот вариант станет хорошей альтернативой джинсам скинни.

В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала повседневный образ певицы. По мнению эксперта в области моды, 34-летняя возлюбленная Давида Манукяна оделась в соответствии с трендами. Так, Ольга Бузова выбрала стильную обувь и актуальный топ-бра.

«Оля сделала ставку на модный образ в уличном стиле. Топ-бра — самый модный и провокационный предмет гардероба. Все просто на пике! Повседневный аутфит нашей героини скомплектован из стильных вещей и аксессуаров. Ко всему почему, она поддержала актуальную тенденцию: демонстрировать что-то одно — либо пресс, либо стройные ножки. Ольга сделала акцент на талии. Хочется похвалить ее и за модную обувь на шнуровке. Такие стильные ботильоны также в фаворитах. Все выстроено из модных вещей с учетом модных тенденций», — экспертно резюмировала стилист-имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».