«Маленькое черное платье по-сельски»: Лиза Галкина устроила импровизированный показ мод

Алла Пугачева в последнее время поражает поклонников своими нарядами и моложавым видом. Как только самоизоляция завершилась, она отправилась в салон красоты, чтобы преобразиться. Кардинально певица решила ничего не менять, лишь обновив цвет локонов. А на днях она встретилась со своим другом Валентином Юдашкиным. Артистка не побоялась блеснуть фигурой в эффектной блузке. Настоящей модницей растет и ее дочка Елизавета Галкина.

Шестилетняя девочка часто одевается в одном стиле с мамой. Она любит подбирать себе образы, даже если не собирается покидать замок. А накануне Лиза устроила импровизированный модный показ в прачечной. Ее зрителями стали Алла Борисовна и Максим Галкин. Не остался в стороне и ее брат Гарри, который постарался украсить показ музыкальным сопровождением.

Сначала наследница Примадонны предстала в джинсах скинни и белой блузке с пышными рукавами и цветочным принтом. «О май гад», — на американский лад произнесла юная модель. «Японская императрица», — объявила она свой второй выход. Перед родителями девочка предстала в черном платье в пол с принтом и широкими рукавами. Лиза взмахнула головой, показав длинные и густые локоны. Затем она вышла в в платье, которое сочетала с джинсами. «Маленькое черное платье по-сельски», — отметила кроха. А в финале она блеснула фигурой в полосатом костюме, состоящем из юбки в пол и топа. Лиза даже оголила живот.

Поклонники восхитились образами девочки. многие отметили, что она все больше становится похожа на маму. «Лиза — чудо», — заявил Игорь Гуляев. «Класс», — дала оценку Ида Достман. Пользователи Сети были в настоящем восторге. «В длинном платье она на маму похожа. Вообще очень эффектная девушка», «Как дети вытянулись и подросли», «Кукла», «Красотка. Вся в Аллу Борисовну», «Шикарные волосы», «Настоящая актриса!!!» — прокомментировали пост подписчики.