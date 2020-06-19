«Хотела добавить динамики»: Малинина в брюках клеш и стеганом жилете посетила музей в Дрездене

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имиджмейкер Надин Мише прокомментировала один из повседневных луков 58-летней Эммы Малининой. Вместе со своей семьей возлюбленная эстрадного певца посетила дрезденский музей. На личной страничке микроблога супруга Александра Николаевича поделилась свежим отчетным снимком. Говоря о наряде Эммы, стилист подметила, что избранница народного артиста России выглядела очень женственно. Малинина отдала предпочтение лаконичной укладке, со слегка небрежными локонами. В целом прическа гармонично вписывалась в полноценный лук супруги музыканта. Ко всему прочему, Эмма выбрала цвета, которые идеально подходят к ее типу внешности.

«Единственная допущенная неточность — выбранная нашей героиней сумка спорит со спортивным жилетом. Скорее всего, Эмма хотела добавить в такой элегантный образ немного динамики с помощью спортивного предмета гардероба. Как поправить ситуацию? Если мы хотим сохранить жилет, то сумочку лучше заменить другим аксессуаром. Например, сумкой через плечо. Либо отказаться от жилета в пользу принтованного жакета. А вот обувь вписывается гармонично», — отметила Мише.

Оценила имиджмейкер и образ дочери народного артиста России. Так, по словам Надин, девушка выбрала очень актуальный оттенок, который был представлен в палитре Pantone. Устинья сделала ставку на классический синий цвет.

«Что касается стилистики — тут очень много всего замешано. А портретная зона и вовсе перенасыщена: и ободок, и серьги, и локоны. Рекомендовала бы убрать серьги и собрать волосы. Оттенок отлично ей подходит, подчеркивает фарфоровый оттенок кожи. Обувь и сумка спорят между собой из-за платья. Тут подошли бы открытые босоножки вкусного ягодного цвета или оттенка фуксии. Сумку стоит заменить на более лаконичную», — экспертно резюмировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro:

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image. Помогает клиентам выразить свою индивидуальность с помощью одежды. Направления в работе: персональный шопинг, консультации по стилю, создание образов на важные мероприятия, стилизация съемок, создание капсулы образов для путешествий. Обучает профессиональному макияжу на каждый день.