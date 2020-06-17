«Если Саша взвинченный — приставать не буду»: Эмма Малинина заговорила о союзе с певцом

Возлюбленная эстрадного исполнителя отдает себе отчет в том, что иногда ее второй половинке хочется побыть наедине со своими мыслями.

В своей звездной колонке для одного из изданий возлюбленная Александра Малинина порассуждала об взаимоотношениях со своей второй половинкой. Так, Эмма рассекретила, как ей удается сохранять гармонию в браке. Этот процесс, как говорит избранница артиста, на самом деле требует постоянной работы над собой и развития правильных привычек. Супруга музыканта уточнила, что с мужчиной нужно определенным образом вести разговор, смотреть на него, прикасаться. Если же Эмма видит, что ее супруг пребывает в плохом настроении, она переждет этот момент. Избранница Александра Николаевича отдает себе отчет в том, что иногда ее вторая половинка нуждается в уединении, тишине и покое.

«Если вдруг я вижу, что по какой-то причине Саша взвинченный, то никогда не буду приставать с расспросами», — приводит letidor слова Эммы Малининой.

Супруга певца уточнила, что нельзя бросаться на мужчину как «разъяренная кошка». Это, как считает возлюбленная музыканта, попросту будет выглядеть отталкивающе. Кроме того, очень многое в длительных отношениях зависит именно от быта. Эмма советует своим читательницам не устраивать дома скандалов на почве ревности. Тем более, если для этих ссор нет никаких оснований. Не стоит также что-то запрещать, ставить ультиматум, игнорировать или «пилить» свою вторую половинку, стараясь переделать мужа под себя, заверяет возлюбленная певца.

Ко всему прочему, Малинина считает, что женщина должна уметь готовить. Но при этом не стоит забывать и о собственной внешности. Эмма не сомневается, что даже в домашнем халате можно выглядеть вполне привлекательно вне зависимости от параметров и особенности фигуры.