«Очень идет этот цвет»: Алсу позировала на террасе в ярко-красных худи и брюках

Известная певица, мать троих детей Алсу не торопится выходить из самоизоляции. Красавица брюнетка решила резко не менять привычный спокойный уклад жизни, и даже не приняла участие в большом концерте на Красной Площади, посвященном Дню России.

Но с праздником своих поклонников Алсу поздравила. В личном Instagram-блоге звезда позировала на террасе собственного дома в ярко-красном уютном костюме – худи и брюках. «Желаю всем здоровья, света, добра, тепла и как можно меньше грустных и сумрачных дней», — обратилась певица к поклонникам.

На что фанаты поспешили в ответ поздравить свою любимицу с праздником. А также заметили, как красиво Алсу с длинными волосами, как и отметили в целом весь образ, в котором предстала звезда:

«Девушка в красном, как Вы прекрасны», «Красавица», «Очень Вам идет этот цвет!», «Какие цвета у вас!», «Как всегда прекрасна», «Костюм вау», «Как круто вам идет красный!» — можно прочитать под фотографией.

Кстати, недавно Алсу снимала видеоролик для соцсети и примерила для этого три ультрамодных аутфита – домашние костюмы разных цветов. В голубом худи и брюках девушка предстала без макияжа, сделав акцент на теплоте образа, в черном – дерзко за счет красной помады и черных очков, а в акцентном бирюзовом – ярко и стильно