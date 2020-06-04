«Красотка как всегда»: Алсу позировала на видео в ярких домашних костюмах

Любимица миллионов поклонников певица Алсу на днях порадовала трогательным снимком, на котором впервые показала своего младшего наследника – 4-летнего сынишку Рафаэля. Вместе со старшими дочками Сафиной и Микеллой певица позировала на полу в образе family look. Звезда часто делится семейными кадрами, но сыночка до сей поры она никогда не показывала в соцсети.

Редко Алсу участвует и в популярных челленджах, волна которых с новой силой захлестнула шоу-бизнес в период самоизоляции. Но иногда все же радует фанатов фото и видео со своим участием. Например, как сейчас. Звезда снялась для молодежного приложения TikTok в трех разных образах, которыми восхитила своих преданных фанатов.

«Ребятки, разойдитесь! Тетя Алсу in da house», — подписала под видео певица.

В ролике Алсу примерила три аутфита – домашние костюмы разных цветов. В голубом худи и брюках девушка предстала без макияжа, сделав акцент на теплоте образа, в черном – дерзко за счет красной помады и черных очков, а в акцентном бирюзовом – ярко и стильно. Все три образа очень понравились многим фолловерам.

«Как вам идет бирюзовый и черный!», «Круто!», «Красотка как всегда»,«Как всегда все красиво и со вкусом», «Всегда приятно на Алсу смотреть», «Тетя Алсу – знатный тиктокер», «Красавица», «Как всегда великолепна», — написали в комментариях пользователи.