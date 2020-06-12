«Нет слов, чтобы описать красоту»: Пелагея подчеркнула стройные ноги брюками с завышенной талией небесного цвета

Для выступления в честь Дня России 33-летняя артистка выбрала голубой костюм, который позже сменила на концертный сарафан.

Певица Пелагея скорректировала недостатки фигуры брюками с завышенной талией небесного цвета. 12 июня многие артисты отечественной эстрады собрались на Красной площади, чтобы принять участие в концерте, посвященному Дню России.

На место встречи Пелагея прибыла в минималистичном, но очаровательном костюме небесного цвета. Верх представлял собой нежнейший удлиненный жакет с карманами на груди, а низ дополнялся брюками с завышенной талией, которые удачно корректировали обхват бедер.

Для выступления же исполнительница в считанные минуты переоделась в цветастый сарафан темно-синего цвета в русском стиле. Дополнением к нему стал инкрустированный крупными камнями и жемчугом кокошник.

«С праздником! Будьте счастливы!» — пожелала Пелагея своей аудитории.

Зрители, в свою очередь, пообещали смотреть концерт с участием любимицы, а заодно похвалили ее за выбор нарядов. «Свобода вас украшает», «Нет слов, чтобы описать такую красоту», «Образы просто чудо», «Вы стали выглядеть свежее и утонченнее», «Спасибо, что вышли петь для народа», — писали они ей в комментариях.

Напомним, не так давно стало известно, что артистка все-таки подала заявление на развод с хоккеистом Телегиным. Документы поступили в суд спустя полгода после объявления о намерении расторгнуть отношения. Недавно Пелагея решилась на еще одно изменение и выстригла челку, вернувшись, таким образом, на шесть лет назад.