«На Орбакайте похожа»: Пелагея сменила имидж, вернувшись к прическе шестилетней давности

33-летняя Пелагея сменила привычный имидж, вернувшись к образу шестилетней давности. Долгое время исполнительница отращивала белокурые пряди, которые периодически забирала в прическу на затылке или укладывала волнами. На самоизоляции же артистка решила внести коррективы в прическу, а результатом похвалилась на личной странице в Instagram.

Так, Пелагея после недолгих раздумий вновь вернулась к челке. Но если будучи наставницей «Голоса» Ханова предпочитала зачесывать пряди набок, то в этот раз исполнительница решилась на удлиненную челку-«шторку», которая частично закрывает брови.

«Подстригла челку. Вспомнила 2014…И настроение улучшилось!», — сопроводила Пелагея кадр пояснением.

Аудитория певицы разошлась во мнениях. Некоторые заявили, что артистке новая стрижка совсем не к лицу. «Состарила», «Вот это вы точно зря сделали!», «На себя совсем перестала быть похожа», «Без челки лучше», «На Орбакайте теперь похоже», — подметили они. Другие же наоборот акцентировали внимание – Пелагея стала выглядеть свежее. «Совсем другая», «Всегда прекрасна», «С такой красотой все к лицу», «Вы просто чудо», — подытожили они.