«Обворожительная!»: образ Высоцкой в сарафане необычного кроя в нежную клетку восхитил стилиста

Известная телеведущая, супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая в самоизоляции не переставала работать. Она регулярно выезжала на съемки, работала над влогом для своего YouTube-проекта, а также не регулярно баловала домашних вкусненьким собственного приготовления. 46-летняя телезвезда, несмотря на насыщенный график, благодаря самоизоляции еще и успела отоспаться, что было бы невозможно в другое время.

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Не перестала звезда и тщательно выбирать наряды для выходов. И на этот раз супруга режиссера вышла в свет в стильном сарафане макси и белых кедах, чем привлекла повышенное внимание своих поклонников в Instagram. Фолловеры просто усыпали звезду вопросами о том, где можно приобрести подобное платье, а также искупали ее в комплиментах.

«Какой красивый сарафанчик!», «Какое у Вас платье красивое! Необычный крой», «Юля, Вы прекрасны!», «Красивое платье», «Сарафанчик чудо…. Вам очень хорошо.. Такие вещи создают настроение летнее европейское», «Платье класс!», «Красивый наряд, молодец», — отозвались в комментариях поклонники.

Восхитил образ Высоцкой и профессионального стилиста. Имиджмейкер Ольга Трофимова отметила, что известная телеведущая всегда делает акцент именно на одежде. Обувь и прическа остаются в образах звезды удобными и привычными, а вот платья и сарафаны всегда с изюминкой, как сейчас.

«Сарафан с ярким принтом. Это невероятно нежнейшая клетка, которая является главным трендом этого летнего сезона. У Юлии это классическое сочетание синего с белым. Данное платье идет с интересными бантами-бретелями с изящной линией декольте в форме глубокой капли, и открытая линия плеча, — все вместе это дарит летнее солнечное настроение. А легкая обувь – белые кеды – добавляет дает динамики и удобства», — отметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы свыше 10 лет.