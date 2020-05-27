«Возвращаем все на свои места»: Алсу подчеркнула фигуру легинсами и облегающим топом

В одном из интервью Алсу призналась, что узнав своего будущего мужа поближе — она сразу поняла: он станет отцом ее детей. С Яном Абрамовым девушка могла обсуждать любые темы часами напролет, не замечая, как летит время. После рождения первенца — дочки Сафины — поп-исполнительница решила сконцентрироваться на семье. Как говорит артистка, окружающие могли подумать, что она стала пренебрегать певческой карьерой из-за нежелания мужа видеть ее на сцене. Но это далеко не так. Абрамов не запрещал возлюбленной выступать. Она сама захотела немного отойти от мира шоу-бизнеса. При этом Алсу не перестает заниматься творчеством. Еще в декабре певица выпустила новый клип на песню «Герои любимых романов».

Вместе с супругом поп-исполнительница воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля. Младшая из дочерей Алсу также увлекается музыкой. Так, Микелла принимала участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Девочка попала в команду певицы Светланы Лободы и дошла до финала шоу.

На личной страничке в Instagram 36-летняя Алсу поделилась свежим фото, позировав в домашнем тренажерном зале. Так, поп-исполнительница дала понять, чем она занимается на домашней изоляции. По словам певицы, ее карантин проходит вполне плодотворно. Знаменитость уточнила, что она еще никогда не была в такой хорошей форме, как сейчас. При этом артистка подметила, что спорт — это совсем не ее и каждый раз она идет в спортзал как на каторгу. Единственное, что мотивирует певицу — так это результат. Перед объективом фотокамеры Алсу предстала в облегающем топе и легинсах.