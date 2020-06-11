«Не хватает чувства стиля»: Александр Васильев назвал гардероб Зои Бербер винегретом

Совсем скоро на ТНТ стартует новый сериал «Проект «Анна Николаевна», главную роль в котором исполнила звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер. 32-летняя эффектная блондинка давно снискала любовь телезрителей, многие поклонницы берут пример со своего кумира, вдохновляясь ее красотой и стилем.

Только вот известный телеведущий, историк моды Александр Васильев считает, что с чувством стиля у эффектной блондинки проблемы. Девушка, на его взгляд, не знает, как правильно подбирать образы.

«Сейчас в ее гардеробе полный винегрет: то она спорт­сменка, то роковая женщина, то звез­да танцпола, то наивная школьница, — недоумевает эксперт. И продолжает: «Актрисе пока не хватает чувства стиля, она не смогла объединить все свои вещи воедино».

Васильев нашел множество ошибок в образах Бербер. Например, актриса скрывает свою хорошую фигуру под одеждой оверсайз, не выбирает оригинальные украшения, которые бы добавили изюминки в образ, и отказывается от каблуков. Эксперт в своей колонке на портале 7дней.ру рекомендует звезде присмотреться к романтичным нарядам, женственным струящимся силуэтам с бантами и рюшами.