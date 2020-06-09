«Красотка»: Стеша Маликова позировала на цветочном лугу в летнем платье и высоких сапогах

Известная модница Стефания Маликова не перестает восхищать своих фанатов нарядами и образами, которые выбирает для фотосъемок. В очередной раз дочь композитора и певца Дмитрия Маликова позировала на лугу, усыпанном одуванчиками, в стильном мини-платье, подпоясавшись ремнем-кушаком. Образ завершили детали: черные пуговицы до воротника платья, а также высокие сапоги, подчеркнувшие стройные ноги девушки, добавили гармонии в look.

Подписчики поспешили отметить, как прекрасна юная модница. Они заметили, что выбранное Стешей платье отражает летнее настроение, а окружающие девушки желтые одуванчики усиливают его.

«Супер красотка!», «Красавица», «Стеша, как всегда безупречна», «Невероятно стильная», «Обворожительная красавица», «Как в бездонное озеро, можно любоваться бесконечно», «Нежная, неповторимая», — поспешили отметить некоторые.

Недавно дочь Маликова и Изаксон представила собственный бренд одежды. Девушка рассказала, что давно вынашивала идею открыть свое производство стильных нарядов, и наконец ей это удалось.