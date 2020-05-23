По-летнему: Стеша Маликова примерила блузу в горошек на одно плечо и голубые брюки из денима

Двадцатилетняя красавица дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон Стефания уже давно имеет собственную армию поклонников. Девушка является моделью и участвует в рекламных фото- и видеосъемках, учится в МГИМО, а также, по замечанию многих модных экспертов и имидж-стилистов, обладает невероятным вкусом в одежде и чувством стиля.

Впрочем, убедиться в этом может каждый, достаточно посмотреть, как безупречно и к месту всегда подбирает наряды Стеша. В очередной раз девушка предстала перед подписчиками в Instagram в модном аутфите, снимком которого она поделилась в stories.

«Лето, я так тебя жду» — гласит надпись на селфи Стефании.

При этом Стеша выбрала совершенно по-летнему легкий аутфит для фотографии. Трендовую блузу на одно плечо, с длинным рукавом и модным принтом в горошек она просочетала с брюками из денима голубого цвета с высокой посадкой. Талию девушка подчеркнула, заправив блузу спереди в брюки. При этом Маликова выбрала нюдовый макияж, очень популярный в этом сезоне, а роскошные волосы собрала на затылке в пучок.