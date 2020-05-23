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По-летнему: Стеша Маликова примерила блузу в горошек на одно плечо и голубые брюки из денима

Старшая наследница Дмитрия Маликова и Елены Изаксон запечатлелась в стильном аутфите.

По-летнему: Стеша Маликова примерила блузу в горошек на одно плечо и голубые брюки из денима
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova

Двадцатилетняя красавица дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон Стефания уже давно имеет собственную армию поклонников. Девушка является моделью и участвует в рекламных фото- и видеосъемках, учится в МГИМО, а также, по замечанию многих модных экспертов и имидж-стилистов, обладает невероятным вкусом в одежде и чувством стиля.

Впрочем, убедиться в этом может каждый, достаточно посмотреть, как безупречно и к месту всегда подбирает наряды Стеша. В очередной раз девушка предстала перед подписчиками в Instagram в модном аутфите, снимком которого она поделилась в stories.

«Лето, я так тебя жду» — гласит надпись на селфи Стефании.

Стеша Маликова.
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova

При этом Стеша выбрала совершенно по-летнему легкий аутфит для фотографии. Трендовую блузу на одно плечо, с длинным рукавом и модным принтом в горошек она просочетала с брюками из  денима голубого цвета с высокой посадкой. Талию девушка подчеркнула, заправив блузу спереди в брюки. При этом Маликова выбрала нюдовый макияж, очень популярный в этом сезоне, а роскошные волосы собрала на затылке в пучок.

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