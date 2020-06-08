«А реснички какие длинные»: Кудрявцева запечатлела дочь Машу в розовых шортах и сандалиях

Дочка Игоря Макарова вместе с мамой положила зернышки в кормушку, оставив припасы для птиц.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают годовщину отношений — супруги вместе уже восемь лет. По словам телеведущей, в народе говорят, что они с мужем отметили «медную свадьбу». За это время в семье знаменитости появилась наследница — дочка Мария. В августе малышке исполнится два годика.

В интервью с Тиной Канделаки светская львица призналась, что ее возлюбленный мечтал именно о дочери. И это при том, что многие мужчины хотят воспитывать наследника — долгожданного сына. По словам Леры, с появлением малышки в ее жизни произошли кое-какие изменения. Так, к примеру, телеведущая не может засиживаться допоздна на светских вечеринках. Ведь дома ее ждет маленькая дочурка.

В своем микроблоге телеведущая поделилась свежими кадрами с Машей. Вместе со звездной мамой кроха покормила птичек. Малышка сама насыпала зернышек в кормушку, оставив припасы.

«Я тоже чтобы покормила?! Давай и ты покорми… Молодец. Ну, все птички будут кушать», — отметила Лера, беседуя с дочкой.

На прогулку по садовому участку Маша отправилась в розовых шортах, синей футболке и сандалиях на липучке. Белокурые локоны дочки Кудрявцева собрала в хвостик-пальмочку.