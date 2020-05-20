Букеты цветов, шашлыки и салют: Кудрявцева отметила 49-летие с друзьями за городом

Вечеринка в честь дня рождения ведущей программы «Секрет на миллион» прошла скромно, без пышных застолий.

Во вторник, 19 мая, возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова отпраздновала свой день рождения. Вечеринка именинницы прошла в скромной домашней обстановке, без пышных застолий. При этом Лера Кудрявцева все-таки пригласила близких друзей на праздник.

Цветы и подарки ведущая программы «Секрет на миллион» стала получать с самого утра. По словам именинницы, она решила побаловать себя ресторанной едой. К семейному ужину Лера заказала морепродукты и деликатесы.

«Имею право! Заказала к ужину блюда из потрясающего ресторана. Тут у меня камчатский краб, устрицы, ежи, угорь, мидии, есть даже осьминог на гриле», — добавила Кудрявцева.

А вечером Игорь Макаров пожарил шашлыки во дворе их загородного особняка, продемонстрировав гостям телеведущей свой кулинарный талант.

«Ну вкусненько! Баранинка, свининка и курочка», — восторгался разнообразием виджей телеканала «Муз-ТВ» Андрей Разыграев.

Не обошлось и без салюта. Лера Кудрявцева осталась довольна тем, как прошел ее домашний праздник. В условиях пандемии знаменитость не стала устраивать пышных торжеств, бронируя столы в банкетном зале.

Напомним, что вместе с Игорем Макаровым телеведущая воспитывает дочку Машу. В интервью Тине Канделаки светская львица призналась, что очень хотела подарить мужу ребенка. Сам спортсмен мечтал обзавестись наследницей.