«Словно с небес!»: поклонники восхитились ангельской внешностью сына Маликова

20-летняя дочь Дмитрия Маликова обнародовала в Instagram фотографию со своим младшим братом Марком. Снимок вызвал горячий отклик у пользователей Сети. Люди восхитились поистине ангельской внешностью двухлетнего ребенка и теплыми словами девушки, сказанными в адрес мальчика.

«Самый лучший подарок, которые могли мне подарить родители. Уже и не понимаю, как жила раньше без Марка, сейчас это кажется невозможным!» — написала она в личном блоге.

«Он словно с небес сошел! Настоящее чудо!», «Какие вы сладкие. Будьте счастливы и здоровы. С появлением Марка, в вашей семье стало на одну любовь больше», «Боже, какое чудо белокурое!», «Какая у тебя умный симпатичный прелестный братик», «Какой милый и очаровательный ребенок!» — прокомментировали пост Стефании фолловеры.

Отметим, что родители малыша с самого начала не скрывали, что Марк появился от суррогатной мамы. Сама же Стеша долгое время не догадывалась, что у нее вскоре будет братик, поэтому новость о скором пополнении семейства была для нее полной неожиданностью. Но, надо сказать, приятной. В настоящий момент в семье царит настоящая идиллия: малыш растет умным и любознательным, а все его родственники с удовольствием помогают ему развиваться.

Ребенок уже вполне успешно занимается танцами в балетной школе Илзе Лиепы и показывает привязанность к крупной технике. В будущем Дмитрий Маликов планирует отдать наследника на футбол или хоккей.