«Уютно и по-домашнему»: Инна Маликова выгуляла шелковый топ на тонких бретелях и коралловый халат

Сестра народного артиста призналась, что очень соскучилась по лету.

Певица Инна Маликова выгуляла шелковый топ на тонких бретелях и коралловый халат. С наступлением лета многие знаменитости вспомнили о ждавших своего момента вещах, другие же уже успели заглянуть в торговые центры, чтобы пополнить полки нарядными вещами.

Достойный пример стиля подала подписчикам 43-летняя сестра народного артиста Дмитрия Маликова Инна. Девушка выбрала для выхода шелковый топ на тонких бретелях и дополнила его темными джинсами. Изюминкой же образа стал длинный коралловый халат, декорированный цепочками. В руку Маликова взяла миниатюрный молочный клатч – практически тон в тон с топом.

«Всем прекрасных выходных. И так как лето все не приходит к нам, создаем его сами внутри себя!», — подметила она.

Отметившиеся в комментариях девушки признались, что взяли на вооружение комплект. «Уютно и как-то по-домашнему», «Инна, вы икона стиля!», «Красавица и прелестница», «Одна из самых шикарных женщин, на которых я подписана», «Фотомоделька», — не могли не отвесить комплименты они.