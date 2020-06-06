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«Уютно и по-домашнему»: Инна Маликова выгуляла шелковый топ на тонких бретелях и коралловый халат

Сестра народного артиста призналась, что очень соскучилась по лету.

«Уютно и по-домашнему»: Инна Маликова выгуляла шелковый топ на тонких бретелях и коралловый халат
Инна Маликова/Фото: https://www.instagram.com/p/CAflmHJIxcU/

Певица Инна Маликова выгуляла шелковый топ на тонких бретелях и коралловый халат. С наступлением лета многие знаменитости вспомнили о ждавших своего момента вещах, другие же уже успели заглянуть в торговые центры, чтобы пополнить полки нарядными вещами.

Достойный пример стиля подала подписчикам 43-летняя сестра народного артиста Дмитрия Маликова Инна. Девушка выбрала для выхода шелковый топ на тонких бретелях и дополнила его темными джинсами. Изюминкой же образа стал длинный коралловый халат, декорированный цепочками. В руку Маликова взяла миниатюрный молочный клатч – практически тон в тон с топом.

«Всем прекрасных выходных. И так как лето все не приходит к нам, создаем его сами внутри себя!», — подметила она.

Отметившиеся в комментариях девушки признались, что взяли на вооружение комплект. «Уютно и как-то по-домашнему», «Инна, вы икона стиля!», «Красавица и прелестница», «Одна из самых шикарных женщин, на которых я подписана», «Фотомоделька», — не могли не отвесить комплименты они.

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