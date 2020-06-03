«Красота в простоте»: Стеша Маликова в «рваных» джинсах и песочном пальто вышла на улицу

Стеша Маликова не скрывает, что обожает моду. Еще недавно казалось, что девушка только окончила школу. Но дочка Дмитрия Маликова успела стать студенткой МГИМО и уже проявляет себя в роли бизнесвумен. Находясь на карантине в загородном доме, она не только развивала свою память, заучивая стихи, но и демонстрировала стильные наряды для молодых девушек. За несколько месяцев наследница артиста смогла вместе с подругами выпустить свою коллекцию летних нарядов.

В последние дни Стеша кропотливо работала над новой коллекцией. Большой спрос на сарафаны и платья подтолкнул ее к созданию новых шедевров. Сама она не выходит из дома без модного аутфита. На новых фото девушка предстала в «рваных» широких джинсах, которые в моде в этом сезоне, джемпере и песочном пальто. В руках дочь Маликова держала роскошный букет сирени.

«Не переставай, находи, теряй, не переводи часы на будущее счастье», — написала она.

К слову, 20-летняя девушка часто хвастается букетами цветов. А минувшей зимой таинственный поклонник подарил ей сборник стихов Есенина. Теперь многие думают, что за дочкой Маликова кто-то ухаживает. И это неудивительно, так как она унаследовала красоту своих родителей.

«Стеша, ты просто красотка», «Классная. Красота в простоте, как говорят», «Вами невозможно налюбоваться», «Прям цветет, не уж то влюблены?», «Какая вы красавица, такие приятные цвета у наряда», «Девушка-весна», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что погода в Москве с наступлением лета не радует жителей столицы теплом и солнцем, а образ Стеши идеально подходит для прохладного лета. Недавно она также показала идеальное платье для первого свидания.