«Как всегда потрясающе»: Боня для ужина с друзьями выбрала кроп-топ и джинсы с завышенной талией

Как известно, популярная инстадива, модель и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня активно занимается фитнесом. В доказательство своего усердия и трудолюбия девушка регулярно постит в Instagram фото и видео с тренировок, неизменно собирая массу похвалы в свой адрес. И неудивительно, что Виктория обладает стройной фигурой и идеальным прессом, которыми при случае готова похвастаться. И повод нашелся.

Боня отправилась на ужин с друзьями, выбрав кроп-топ, подчеркнувший идеальный пресс модели. Его девушка просочетала с джинсами актуальной в этом сезоне модели и с завышенной талией. В качестве обуви Боня подобрала белые ботинки, а сумочкой выбрала миниатюрную Kelly bag – культовую модель от Hermes. Из украшений Боня предпочла массивные серьги, кулон и часы.

«Неужели мы вышли на ужин с друзьями! Это прям настоящее событие!» — сообщила, куда отправляется в столь стильном прикиде, Боня фолловерам.

Фанаты усыпали любимицу в комментариях восторгами и комплиментами.

«Нравится лук!», «Наикрутейшие джинсы!», «Как всегда потрясающе выглядишь», «Вика, просто красотка», «Какая красивая, а фигура, как у девочки», «Вы шикарны», «Удобно, комфортно, стильно и просто красиво», — написали люди.