«На кону власть над человечеством!»: Кожевникова вслед за Боней поверила в «коронавирусный» заговор

После вспышки коронавируса в мире общество условно разделилось на несколько групп, обсуждающих различные версии происхождения нового вируса. Разумеется, не обошлось и без теории заговора. Ярой сторонницей данного мнения оказалась экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня. Девушка активно выступала с заявлениями, которые вызывали самые разные реакции общественности.

К ней на днях примкнула и другая отечественная знаменитость. Звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова заявила в личном Instagram-аккаунте, что изучила мнение многих «независимых ученых» и решила, что «это не природа нам мстит».

«Все гораздо банальнее… на кону большие деньги и власть над человечеством! Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует и наоборот, не замечать глобальных перемен!» — написала в публикации Кожевникова.

Звезда не ставит под сомнение существование самого вируса, но задается вопросом, что он кому-то выгоден и зарабатывает на этом. Актриса призвала подписчиков больше читать на эту тему и формировать свое собственное мнение насчет происходящего.