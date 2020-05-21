«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«На кону власть над человечеством!»: Кожевникова вслед за Боней поверила в «коронавирусный» заговор

Экс-депутат Госдумы и звезда сериала «Универ» считает, что CoViD-19 придумали специально.

«На кону власть над человечеством!»: Кожевникова вслед за Боней поверила в «коронавирусный» заговор
Мария Кожевникова. Фото: globallookpress.com

После вспышки коронавируса в мире общество условно разделилось на несколько групп, обсуждающих различные версии происхождения нового вируса. Разумеется, не обошлось и без теории заговора. Ярой сторонницей данного мнения оказалась экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня. Девушка активно выступала с заявлениями, которые вызывали самые разные реакции общественности.

К ней на днях примкнула и другая отечественная знаменитость. Звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова заявила в личном Instagram-аккаунте, что изучила мнение многих «независимых ученых» и решила, что «это не природа нам мстит».

«Все гораздо банальнее… на кону большие деньги и власть над человечеством! Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует и наоборот, не замечать глобальных перемен!» — написала в публикации Кожевникова.

Звезда не ставит под сомнение существование самого вируса, но задается вопросом, что он кому-то выгоден и зарабатывает на этом. Актриса призвала подписчиков больше читать на эту тему и формировать свое собственное мнение насчет происходящего.

«Осведомлен — значит вооружен!» — подчеркнула экс-депутат Госдумы.

Тэги

КожевниковакоронавиурсМария Кожевникова
Loading...