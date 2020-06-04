«Нежность в каждой детали»: Стеша Маликова позировала в жакете небесного цвета и косынке

Стеша Маликова всегда проявляла интерес к моде. Девушка выросла настоящей красавицей. Дмитрий Маликов и Елена Изаксон давали своей наследнице все самое лучшее, но при этом вырастили неизбалованную и воспитанную наследницу. На карантине звездная семья коротает время в загородном доме. Время от времени 20-летняя студентка МГИМО красовалась в новых нарядах. Она любит носить пальто, джинсы-бойфренды и женственные платья.

А с наступлением лета Стеша стала носить мини-платья. Она даже выпустила свою коллекцию летних нарядов. Белое лаконичное платье с короткими рукавами и акцентом на талии полюбилось девушке. Накануне она показала, как можно дополнить наряд, чтобы он смотрелся по-новому. Так с белым платьем Маликова сочетала жакет небесного цвета и косынку в тон. «Нежность в каждой детали», — заявила она.

Поклонники восхитились элегантным аутфитом девушки. Наряд даже подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. В довесок дочка артиста призвала поклонников миксовать наряды как она. Отметим, что на Стеше одинаково хорошо смотрятся как дерзкие образы с кожаными куртками, так и кружевные воздушные платья. Девушка ловко перевоплощается в разные образы. Похоже, что она уже начала путь бизнесвумен. Не исключено, что Стеша решит развиваться в этом направлении и дальше. Многие уже называют ее завидной невестой.