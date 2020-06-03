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Звездный гость

«Шикарная»: Екатерина Скулкина в день рождения выбрала total red look

Актриса и телеведущая позировала в стильном платье миди и лодочках в тон.

«Шикарная»: Екатерина Скулкина в день рождения выбрала total red look
ЕКАТЕРИНА СКУЛКИНА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Известная актриса, телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина 3 июня отмечает свое 44-летие. В знаковый для себя день знаменитость позировала для своего Instagram в ярком и стильном наряде, подчеркнувшем красоту актрисы и ее эффектные формы. Скулкина выбрала трендовый total look, облачившись в красное приталенное платье миди и туфли лодочки в тон. Маникюр звезды соответствовал выбранному цветовому решению.

«44! Стульчики», — посмеялась в подписи под снимком Скулкина.

Подписчики поспешили поздравить любимицу и пожелали ей множество приятных и теплых слов. Многие отметили, как преобразилась Екатерина — будто повернула время вспять:

«А стульчики огонь! Вы очень красивая!», «Красавица! Молодая, живая, настоящая! Талантливая! Тебе идет лето! Ты и сама теплая и светлая!!!», «Шикарная женщина!!!!», «Вы — огонь, на который хочется смотреть», — написали поклонники.

 

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