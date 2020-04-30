«Наряды обалденные»: Скулкина копирует стиль Бабкиной для съемок в «Модном приговоре»

Передача «Модный приговор» осиротела этой весной. Сначала с пневмонией оказался в больнице Александр Васильев, а следом и Надежда Бабкина. Пока врачи пытаются поставить на ноги знаменитостей, звезда «Comedy Woman» подменяет Надежду Георгиевну, а Дмитрий Дибров и Валдис Пельш временно заняли место главных судей проекта. Поклонники с интересом следят за новыми выпусками шоу.

Екатерина Скулкина и раньше подменяла Бабкину. На этот раз актриса предстала на съемках в стильных весенних образах. Она позировала и в белом атласном платье с веселым принтом и черном приталенном платье с алыми цветами. Девушка примерила платье свободного кроя, а также элегантный синий костюм. Не побоялась Скулкина и облачиться в наряд с модным принтом в клетку. Художники по костюмам заметили, что девушке подобрали яркий гардероб в стиле Бабкиной. Там много нарядов ее любимых цветов — красных и синих.

К слову, Екатерина похудела, а также покрасилась в светлый оттенок. Поклонники считают, что актриса похорошела и даже стала похожа на телеведущую Ольгу Скабееву. «Красавица! А третье платье космически красиво», «Екатерина, вы потрясающая!», «Наряды обалденные и вы тоже», «Вы очень красивая! Как же мне понравилось второе платье», «В костюме и в длинном платье, просто perfect», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что скоро вернется к съемкам и Юлия Барановская. Последние недели она провела с детьми в самоизоляции. Напомним, что Васильев долгое время не обращался к врачам, поэтому запустил болезнь. Сейчас он набирается сил дома после лечения. А Бабкина все еще находится в больнице. Она вышла из комы. За ней приглядывает сиделка. По словам возлюбленного певицы Евгения Гора, ее должны выписать уже через 10 дней.