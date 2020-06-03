«Платок шикарный»: Захарова вслед за Брухуновой поддержала тренд на babushka-style

Совсем недавно был поднят шум вокруг образа Татьяны Брухуновой, которая поддержала тренд на babushka-style. 31-летняя жена Евгения Петросяна примерила с актуальным тренчем платок на голову, завязав его впереди.

Некоторые пользователи Сети тогда не поняли стиля девушки и подняли ее на смех, сравнив с бабушкой. Татьяна в ответ рассказала своим фолловерам, что девушки из высшего общества, а также знаменитые представительницы шоу-бизнеса всегда украшали свои головы платками и косынками.

Как оказалось, к babushka-style тяготеет также и актриса Елена Захарова. Она в личном блоге призналась в любви к платкам, заметив, что в ее гардеробе собралась приличная коллекция этих стильных аксессуаров. Звезда также продемонстрировала, как сама предпочитает носить свои любимые экземпляры. Как и Брухунова она надела платок на голову, повязав спереди, а также накинула на плечи в качестве декоративного элемента.