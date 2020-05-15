«Образ бабушки»: супруга Петросяна вышла в свет в малиновом плаще и подвязалась косынкой

31-летняя помощница и супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова регулярно «выгуливает» свои брендовые аутфиты, приводя в восторг многих поклонников, а стилистов – в замешательство. На этот раз девушка вышла на прогулку в невероятно ярком наряде, представ перед камерой в малиновом плаще с поясом. Голову Брухунова подвязала косынкой в горошек, отдав дань модному тренду babushka-style.

«Я — ум! Ведь умная женщина не может быть не красивой. Как сказала легендарная Коко Шанель: «Если женщина к 30 годам не стала красивой, значит она дура», — написала Брухунова в Instagram.

В руках модницы красуется мини-сумочка, в тон которой Брухунова подобрала остроносые туфельки на низком ходу. Лицо украсили солнечные очки с коричневой оправой. Модный look многим поклонникам в Instagram пришелся по душе, они поспешили сделать комплимент супруге Петросяна: «Очень стильный образ! Пальто, очки, платочек, да все!», «Мне нравится ваш стиль», «Француженка», «Шикарная», «Прекрасный образ», «Безумно элегантный образ».

Впрочем, нашлись и те, кто решил покритиковать девушку. «Все красиво, кроме повязанного платочка на голову. Платок красивый, но сразу образ бабушки всплывает».

Татьяна достаточно резко относится к критическим высказываниям, которые позволяют в комментариях, поэтому обозначила: «Не позорьте себя и загляните в Vogue. А потом возвращайтесь и, если что-то захотите написать, welcome!».