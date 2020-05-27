«Ножки идеальные, шедевр»: Дайнеко примерила стильные сапоги-чулки на шнуровке

Виктория Дайнеко оказалась не прочь фэшн-экспериментов. Певица надела коротенький шелковый халат, со стилизованным синим армейским принтом. И составила с ним неожиданную комбинацию в виде актуальных сапог-чулок на шнуровке без каблука.

Свой решительный образ звезда завершила прической «конский хвост». Запечатлевшись в таком виде, артистка опубликовала снимок в личном блоге. Судя по всему, Вика порядком устала сидеть дома.

«Сейчас бы устроить бьюти-девичник», — подписала она кадр.

«Ножки идеальные, просто шедевр», «Королева», «Какая жгучая», «Шикарна», «Богиня», «Шикардяу», «Красотка. А если что, как попасть на ваш девичник?» — прокомментировали фото фолловеры.

Напомним, ранее мы писали об Анне Хилкевич, которая вслед за Бузовой и Каменских поддержала тренд на лимонный цвет.