Тренд сезона: Хилькевич вслед за Бузовой и Каменских выбрала лимонный цвет

Отечественные звезды повально переодеваются в одежду именно этого оттенка.

Российские артисты и публичные личности с воодушевлением поддержали тренд на лимонный цвет. О том, что этот оттенок сейчас необычайно актуален, сообщил историк моды Александр Васильев на Первом канале.

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В итоге в одежде лимонного цвета засветилась Екатерина Стриженова, Тина Канделаки, Ольга Бузова, Настя Каменских да и сам Александр Васильевич. Не осталась в стороне от модных тенденций и Анна Хилькевич.

Артистка примерила куртку с замком-молнией, объемными рукавами и накладными карманами на них. Она поразительно похожа на модель Ольги Бузовой, в которой звезда запечатлелась на прогулке. Поющая ведущая составила с ней монохромный аутфит с брюками. А Хилькевич предпочла примерить с джинсами из голубого денима.

В таком виде Анна отправилась в город, чтобы посетить ресторан, который реализует блюда на вынос. Отметим, что ранее звезда заказывала продукты домой и просила оставить их у ворот своего дома.