Стиль монохром: Стриженова подобрала к брюкам васильковый тренч и кроссовки

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале позировала на садовом участке с букетом ромашек.

52-летняя Екатерина Стриженова в период самоизоляции решила обосноваться за городом. В частный дом вместе с ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале перебрались ее супруг, кинорежиссер Александр Стриженов, и 19-летняя дочка Саша. Старшая наследница знаменитости — 32-летняя Анастасия — уже давно живет в Штатах. Девушка обзавелась собственной семьей и маленьким сынишкой Петей Петровичем (так малыша называют домашние. — Прим. ред.).

В Instagram Екатерина поделилась с поклонниками свежим снимком. Перед объективом фотокамеры знаменитость отметилась в трендовом монохромном наряде. Так, к классическим брюкам Стриженова подобрала васильковый тренч и небесно-голубые кроссовки. Возлюбленная кинорежиссера позировала на садовом участке с букетом ромашек.

«Если сегодня не хуже,чем вчера — это уже повод порадоваться! Букет ромашек вам просто так!» — отметила актриса.

Как уже писал сайт Teleprogrammma.pro, еще до введения режима самоизоляции Екатерина вместе с мужем успела побывать в мини-отпуске, наведавшись в Крым. Стриженова отдохнула в Балаклаве, Севастополе и Ялте, по достоинству оценив местную кухню и особенно свежую рыбу на гриле.

Говоря о своей семье, супруга кинорежиссера уточнила, что сейчас вся их жизнь крутится вокруг маленького внука. Сам Петя Петрович из всех близких выделяет именно дедушку. Двухлетний малыш доверяет ему свои тайны.