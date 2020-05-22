В оттенках весны: 52-летняя Стриженова обновила гардероб лимонным тренчем

Ранее в беседе с поклонниками возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова дала понять, что она успела соскучиться по двухлетнему внуку Пете Петровичу (так малыша называют домашние. — Прим. ред.). Наследник именитой фамилии вместе с родителями живет в Штатах. Из-за режима самоизоляции ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале отказалась от путешествий. Общаться со старшей дочерью Анастасией и внуком знаменитость может только по видеосвязи.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, избранница сценариста увлеклась садоводством. 52-летней Екатерине Стриженовой доставляет большое удовольствие уход за цветами. Телеведущая отметила, что у нее появилось много свободного времени. Она уже успела порадовать домашних блюдами собственного приготовления, занимая себя кулинарией. Но вместе с тем Стриженова никак не может привыкнуть к подобному съемочному «простою». Екатерина уточнила, что начала работать, еще будучи юной девушкой, и до сих пор ей не приходилось столько времени проводить вне площадки. По словам знаменитости, она привыкла к тому, что ее график расписан чуть ли не на год вперед.

Несмотря на домашнюю изоляцию, супруга Александра Стриженова старается следит за своим имиджем и стилем. Так, к весне телеведущая обновила гардероб модным тренчем лимонного оттенка и актуальными джинсами-бойфрендами.