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Безупречный чокер и промах с колготками: модные образы Кристины Орбакайте

25 мая – день рождения Кристины Орбакайте. Заслуженной артистке РФ исполняется 49 лет. Поздравляем!

Безупречный чокер и промах с колготками: модные образы Кристины Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Кристина – не только талантливая певица и актриса. Она еще и очень элегантная леди – об этом свидетельствуют ее экранные и сценические образы, которые поклонники артистки с удовольствием рассматривают и обсуждают.

А что скажет профессиональный стилист? Прокомментировать наряды Кристины Орбакайте мы попросили  Лину Дембикову.

Гармоничный образ – теплый, милый, уютный

Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Кристине, судя по всему, хотелось создать уютный, милый, теплый образ. Хорошо подобрана цветовая гамма. Правильные теплые оттенки – насыщенный коричневый, который слегка разбавлен молочным.

Мне кажется здесь не очень корректным выбор сумки: она выбивается из образа фурнитурой, к тому же неактуальна.

Но здесь следует учитывать время, когда Кристина появилась в этом образе: еще пару лет назад сумка была весьма актуальной. В целом образ гармоничный.

Черный лиф и черный чокер добавляют динамичность

Фото: КП/Евгения Гусева

Этот образ мне нравится. Платье на тоненьких бретельках Кристина может себе позволить вполне – у нее стройные и подтянутые руки и красивые ключицы… Сидит прекрасно!

Правда, здесь нет талии, это не вполне удачно с точки зрения фотографии, но худоба, рост и красивый мейк-ап с прической это отсутствие талии нивелируют.

И чокер (короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее, оснащено регуляторами размера — прим. редакции) смотрится здесь вполне уместно: поскольку верхняя часть остается открытой, сюда так и просится акцентный аксессуар.

Черный лиф и черный чокер создают очень динамичный и гармоничный образ. Мне нравится и укладка, и макияж: все сделано аккуратно и по правилам.

Колготки смотрятся ужасающе!

Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Как сценический образ – вполне уместно. Кристина прекрасно знает, что у нее длинные стройные ноги и всячески это подчеркивает. Наверное, никому другому так не подошел бы декоративный элемент, как на брюках Кристины – прямо посередине ноги.

Будь ноги хоть чуть-чуть полнее или чуть-чуть кривее – это смотрелось бы неудачно, а на Кристине смотрится хорошо.

Она всегда удачно подчеркивает декольте и делает на это ставку. Красивые эффектные плечи, тонкие ключицы, небольшая аккуратная грудь – на этом можно играть.

Для сценического образа все было бы круто. Если бы не одно «но» — совершенно ужасающе смотрятся колготки, которые видны между брюками и туфлями.

Ноги выглядят другого цвета, чем кожа. Надеюсь, к сегодняшнему дню Кристина уже выучила, что в кадре колготки смотрятся плохо. Да и в жизни тоже.

Игривая юбка не сочетается с деловой рубашкой

Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Я понимаю идею сделать монохромный коричнево-бежевый образ. Но в данном случае юбка довольно игривого итальянского бренда не сочетается с деловой рубашкой.

Получается, что снизу – романтично-наивный стиль, фатин со звездочками, а сверху – абсолютно деловая рубашка, которую гораздо лучше было бы скомбинировать с узкими брюками.

Удачный образ для красной дорожки

Фото: КП/Владимир Веленгурин

Это один из самых удачных образов Кристины. Абсолютно корректные линии, красивые декоративные элементы на плечах, правильно подобранные аксессуары для рук, очень хороший макияж, свежий, со здоровым румянцем.

Возможно, я бы посоветовала чуть более лаконичную прическу… Но Кристина, как известно, любит объемные волосы, ей нравится волна.

Думаю, это вызвано желанием чуть-чуть смягчить черты лица, хотя я считаю, что графичным чертам лица больше подходят графичные линии, и в прическах тоже. В целом этот образ – очень удачный и очень подходит для красной дорожки.

Молодая модная городская мама!

Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Очень классный, модный кэжуальный образ! Отличная комбинация полоски, внутри которой есть зеленый, и зеленой юбки-плиссе. Круто подобраны очки, они очень идут Кристине.

Такая молодая модная городская мама. Просто супер!

Справка                  

Лина Дембикова – селебрити-стилист, ведущую программы «Перезагрузка» на ТНТ.

А какой образ Кристины Орбакайте кажется вам наиболее элегантным?

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