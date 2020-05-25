Безупречный чокер и промах с колготками: модные образы Кристины Орбакайте

Кристина – не только талантливая певица и актриса. Она еще и очень элегантная леди – об этом свидетельствуют ее экранные и сценические образы, которые поклонники артистки с удовольствием рассматривают и обсуждают.

А что скажет профессиональный стилист? Прокомментировать наряды Кристины Орбакайте мы попросили Лину Дембикову.

Гармоничный образ – теплый, милый, уютный

Кристине, судя по всему, хотелось создать уютный, милый, теплый образ. Хорошо подобрана цветовая гамма. Правильные теплые оттенки – насыщенный коричневый, который слегка разбавлен молочным.

Мне кажется здесь не очень корректным выбор сумки: она выбивается из образа фурнитурой, к тому же неактуальна.

Но здесь следует учитывать время, когда Кристина появилась в этом образе: еще пару лет назад сумка была весьма актуальной. В целом образ гармоничный.

Черный лиф и черный чокер добавляют динамичность

Этот образ мне нравится. Платье на тоненьких бретельках Кристина может себе позволить вполне – у нее стройные и подтянутые руки и красивые ключицы… Сидит прекрасно!

Правда, здесь нет талии, это не вполне удачно с точки зрения фотографии, но худоба, рост и красивый мейк-ап с прической это отсутствие талии нивелируют.

И чокер (короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее, оснащено регуляторами размера — прим. редакции) смотрится здесь вполне уместно: поскольку верхняя часть остается открытой, сюда так и просится акцентный аксессуар.

Черный лиф и черный чокер создают очень динамичный и гармоничный образ. Мне нравится и укладка, и макияж: все сделано аккуратно и по правилам.

Колготки смотрятся ужасающе!

Как сценический образ – вполне уместно. Кристина прекрасно знает, что у нее длинные стройные ноги и всячески это подчеркивает. Наверное, никому другому так не подошел бы декоративный элемент, как на брюках Кристины – прямо посередине ноги.

Будь ноги хоть чуть-чуть полнее или чуть-чуть кривее – это смотрелось бы неудачно, а на Кристине смотрится хорошо.

Она всегда удачно подчеркивает декольте и делает на это ставку. Красивые эффектные плечи, тонкие ключицы, небольшая аккуратная грудь – на этом можно играть.

Для сценического образа все было бы круто. Если бы не одно «но» — совершенно ужасающе смотрятся колготки, которые видны между брюками и туфлями.

Ноги выглядят другого цвета, чем кожа. Надеюсь, к сегодняшнему дню Кристина уже выучила, что в кадре колготки смотрятся плохо. Да и в жизни тоже.

Игривая юбка не сочетается с деловой рубашкой

Я понимаю идею сделать монохромный коричнево-бежевый образ. Но в данном случае юбка довольно игривого итальянского бренда не сочетается с деловой рубашкой.

Получается, что снизу – романтично-наивный стиль, фатин со звездочками, а сверху – абсолютно деловая рубашка, которую гораздо лучше было бы скомбинировать с узкими брюками.

Удачный образ для красной дорожки

Это один из самых удачных образов Кристины. Абсолютно корректные линии, красивые декоративные элементы на плечах, правильно подобранные аксессуары для рук, очень хороший макияж, свежий, со здоровым румянцем.

Возможно, я бы посоветовала чуть более лаконичную прическу… Но Кристина, как известно, любит объемные волосы, ей нравится волна.

Думаю, это вызвано желанием чуть-чуть смягчить черты лица, хотя я считаю, что графичным чертам лица больше подходят графичные линии, и в прическах тоже. В целом этот образ – очень удачный и очень подходит для красной дорожки.

Молодая модная городская мама!

Очень классный, модный кэжуальный образ! Отличная комбинация полоски, внутри которой есть зеленый, и зеленой юбки-плиссе. Круто подобраны очки, они очень идут Кристине.

Такая молодая модная городская мама. Просто супер!

Справка

Лина Дембикова – селебрити-стилист, ведущую программы «Перезагрузка» на ТНТ.

А какой образ Кристины Орбакайте кажется вам наиболее элегантным?