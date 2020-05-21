Акцент на талии: невестка Орбакайте для дня рождения мужа выбрала джинсы с высокой посадкой и кроп-топ

Модель Алена Краснова на вечеринке по случаю именин Никиты Преснякова предстала в расслабленном стиле кэжуал.

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков 21 мая отмечает свое 29-летие. Знаменитый музыкант начал праздновать с полуночи. Он пригласил друзей и в теплой компании задул свечи на торте, порадовался подаркам и устроил дискотеку. Рядом с супругом все это время находилась его красавица жена, 23-летняя модель Алена Краснова. Девушка для столь знакового семейного праздника выбрала достаточно расслабленный стиль в одежде – кэжуал.

Невестка Кристины Орбакайте предстала на вечеринке в актуальных джинсах бойфренда с высокой посадкой. Скомбинировать их девушка решила с короткой, но широкой белой футболкой, надетой поверх облегающего кроп-топа, чем сделала стильный акцент на своей талии. В качестве прически на голове Красновой красовалась высокая гулька.

Избранница Никиты Преснякова давно завоевала звание одной из самых стильных девушек шоу-бизнеса. Эффектная блондинка выбирает трендовые модные и держит руку на пульсе актуальных тенденций.