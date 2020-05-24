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Все в тренде: Лиза Галкина в гороховом комбинезоне и жакете с рукавами-фонариками позировала с отцом

В программе «Сегодня вечером» на Первом канале Примадонна отечественного шоу-бизнеса дала понять, что ее дочка растет маленькой модницей.

Все в тренде: Лиза Галкина в гороховом комбинезоне и жакете с рукавами-фонариками позировала с отцом
Алла Пугачева с Юлией Проскуряковой и дочерьми Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

В студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале Алла Пугачева дала понять, что ее дочка растет маленькой модницей. Как выяснилось, шестилетняя Лиза Галкина питает слабость к концертному гардеробу своей мамы. Время от времени малышка устраивает дома импровизированные дефиле, заимствуя шляпки и другие аксессуары у Примадонны. Сама певица против этого ничего не имеет. В интервью артистка припомнила, что в юности и Кристина Орбакайте надевала ее вещи. Так, Алла Борисовна отдала старшей наследнице одну из своих юбок.

Телеведущий Максим Галкин с дочкой Лизой
Лиза Галкина очень привязана к своему папе. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

По словам певицы, она выступала против того, чтобы ее супруг Максим Галкин публиковал в микроблоге снимки и видеоролики с их общими детьми. Вместе с мужем шоуменом Пугачева воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Артистка не скрывает: она мечтает увидеть, какими станут ее дети, когда вырастут.

Телеведущий Максим Галкин с дочкой Лизой
Дочка Примадонны примерила модный комбинезон в горошек и жакет с рукавами-фонариками. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Лиза Галкина очень привязана к своему папе. Сам Максим говорил о том, что они с Аллой стараются не повышать на детей голос. Кроме того, при двойняшках никто и никогда не выяснял отношений. Именно поэтому, как считает шоумен, Гарри и Лиза растут такими счастливыми.

На одном из кадров дочка ведущего программы «Лучше всех!» на Первом канале позировала в трендовом комбинезоне с гороховым принтом и в актуальном жакете с рукавами-фонариками.

О моде на этот предмет гардероба в интервью Teleprogramma.pro говорила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Повседневный лук девочки дополнили светло-розовые полуботинки в спортивном стиле и бейсболка в тон наряду.

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