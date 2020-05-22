«Крутой тренч!»: Брухунова выгуляла эксклюзивный плащ, дополнив образ шляпой-котелком

Молодой супруге Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой позавидует любая модница. Девушка всегда изысканно выглядит, выходя в свет. Она стремится каждый свой образ обыграть стильными деталями и аксессуарами, но иногда достаточно буквально одной эксклюзивной вещи в аутфите – и фолловеры просто падают в обморок от невероятно крутого образа. Как в этот раз.

Брухунова выбрала для прогулки редкий экземпляр тренча Burberry – двухцветный плащ оверсайз из ограниченной коллаборации люксового бренда и модельера Гоши Рубчинского 2018 года. Девушка призналась, что за стильной вещицей ей пришлось поохотиться: «Тренч был таким труднонаходибельным в РФ, что я потратила о-о-очень много времени на то, чтобы его заполучить». Естественно, такой модели в продаже уже нет давно.

Культовый плащ модница просочетала со стильной шляпой-котелком и белыми кедами. Поклонницы усыпали девушку комплиментами: «Очень стильно!», «Красавица и стильная такая», «Крутой тренч!», «Крутой плащ, очень классный», «Образ огонь! Хочу себе. Украду идею», «Стиль супер», — написали некоторые.

Татьяна Брухунова любит аутфиты и поярче. На днях девушка выгуляла фиолетовое пальто-салоп и изысканную шляпу-федору. Модные подписчицы не нашли, к чему придраться в выбранном Татьяной наряде.