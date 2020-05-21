«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Как всегда бомба»: Асмус прогулялась в микрошортах и стеганых сапогах со  скошенным каблуком

Супруга юмориста и шоумена Гарика Харламова эффектно подчеркнула свои длинные стройные ноги.

«Как всегда бомба»: Асмус прогулялась в микрошортах и стеганых сапогах со  скошенным каблуком
Кристина Асмус. Фото: .instagram.com/asmuskristina

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус является активным пользователем Instagram. Актриса очень часто публикует самые разнообразные посты на темы, связанные как в творчеством, так и с семейной жизнью. Причем звезда отличается отменным чувством стиля и выглядит потрясающе, регулярно представая на мероприятиях или в своем блоге в различных модных образах.

В новой публикации Асмус предстала перед поклонниками в стеганых сапогах с высоким голенищем, которые являются актуальнейшим трендом этой весны. Их актриса выгодно скомпоновала микрошортами из денима, чем эффектно подчеркнула стройность своих ног. Завершил образ черный пиджак, у которого звезда закатала рукава на три четверти, открыв тонкие запястья.

Многие из подписчиков не смогли не заметить модную обувь. Светская львица Алена Водонаева отреагировала на нее: «Сапоги — огонь!» Ей вторят и другие модницы в комментариях:

«Ооо, шикарные сапоги sandro», «Красатуля», «Как всегда Бомба», «Просто шик», — отметили некоторые.

Тэги

Асмус новостиЗвездный стильКристина АсмусКристина Асмус последние новостиКристина Асмус фотомода и стильНовости google
Loading...