«Как всегда бомба»: Асмус прогулялась в микрошортах и стеганых сапогах со  скошенным каблуком

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус является активным пользователем Instagram. Актриса очень часто публикует самые разнообразные посты на темы, связанные как в творчеством, так и с семейной жизнью. Причем звезда отличается отменным чувством стиля и выглядит потрясающе, регулярно представая на мероприятиях или в своем блоге в различных модных образах.

В новой публикации Асмус предстала перед поклонниками в стеганых сапогах с высоким голенищем, которые являются актуальнейшим трендом этой весны. Их актриса выгодно скомпоновала микрошортами из денима, чем эффектно подчеркнула стройность своих ног. Завершил образ черный пиджак, у которого звезда закатала рукава на три четверти, открыв тонкие запястья.

Многие из подписчиков не смогли не заметить модную обувь. Светская львица Алена Водонаева отреагировала на нее: «Сапоги — огонь!» Ей вторят и другие модницы в комментариях: