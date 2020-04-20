По заветам Хромченко: 32-летняя Асмус облачилась в джинсовую куртку оверсайз

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» уже отметила день рождения на домашней изоляции.

Кристина Асмус на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком из личного альбома. Перед объективом фотокамеры возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова предстала в джинсовом костюме. Таким образом актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» последовала совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Эвелина Хромченко напомнила представительницам прекрасного пола о тренде на вещи из денима. По словам эксперта в сфере моды, помимо всевозможных жакетов, юбок и шорт, особой популярностью пользуются джинсы скинни. Эта модель подойдет исключительно стройным девушкам с идеальными пропорциями фигуры.

Аналогом этого фасона могут стать джинсы прямого кроя, которые также пользуются большим спросом у женщин. В моде и джинсы-бойфренды. Эту модель уже примеряли: Алина Загитова, Стефания Маликова, Вера Брежнева, Наталья Водянова, Юлия Барановская и многие другие.

Возлюбленная шоумена Гарика Харламова позировала в джинсах и куртке оверсайз из денима с капюшоном, внешне больше напоминающей толстовку. Примечательно, что в кадре актриса предстала без обуви. Обычно даже по дому Кристина ходит в туфлях, либо в кроссовках.

Напомним, что свой день рождения актриса отпраздновала в домашней изоляции. Учитывая тот факт, что Кристина не смогла пригласить друзей на вечеринку, она решила устроить прямой эфир в Instagram. К слову, Асмус появилась в Сети с небольшим опозданием в двадцать минут, сославшись на технические неполадки.