В стиле спорт-шик: Нюша появилась на улице в кроп-топе и малиновой дутой куртке

Артистка обратилась к врачам, фельдшерам, медсестрам, бригадам скорой помощи, поблагодарив их за труд и самоотдачу.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Игоря Сивова опубликовала свежий пост, обратившись к докторам, медсестрам, фельдшерам, бригадам скорой помощи, поблагодарив их за труд и самоотдачу. По словам знаменитости, именно эти люди принимают на себя основной удар, оказываясь в самом эпицентре борьбы с вирусом. Они работают по десять-двенадцать часов в смену, лишаясь возможности общаться со своими семьями и детьми.

«Они — наши герои в белых халатах», — добавила Нюша.

По словам артистки, каждый человек в ответе за свои поступки. Сейчас важно оставаться дома, чтобы сократить массовое заражение, напомнила поп-исполнительница.

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«Всем миром мы включаем ресурсы поддержки эпидемиологии и медицины. Всем миром мы аплодируем их работе», — отметила певица.

Сама Нюша не скрывает, что старается придерживаться правил введенного режима самоизоляции, как это делают ее звездные коллеги, среди которых: Кристина Орбакайте, Ирина Дубцова, Алсу, Юлия Ковальчук, Анна Нетребко, Виктория Дайнеко, Никита Пресняков и многие другие.

Возлюбленная Игоря Сивова выезжает в город только по рабочим моментам, как и телеведущая Екатерина Стриженова. Знаменитость уже озаботилась тем, чтобы выписать себе положенный пропуск.

В Instagram свой свежий пост Нюша сопроводила отчетными кадрами. Так, певица вышла на улицу в плотной маске, закрыв половину лица. Примечательно, что даже на изоляции артистка следит за своим имиджем. Поп-исполнительница позировала в белом кроп-топе, полосатых брюках и розовой дутой куртке, отдав предпочтение стилю спорт-шик.