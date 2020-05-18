На спорте: Эмма Малинина в кроп-топе и облегающих легинсах вышла на пробежку

58-летняя Эмма Малинина поделилась на личной страничке в Instagram свежее фото. Возлюбленная эстрадного певца отправилась на утреннюю пробежку. Для занятия спортом избранница музыканта подобрала трендовый кроп-топ и облегающие фигуру легинсы. Образ Эммы дополнили практичные кроссовки на шнуровке и солнезащитные очки.

Супруга Александра Малинина дала понять, что утренние пробежки она воспринимает как медитацию. Так, возлюбленная народного артиста России уточнила, что занимаясь спортом, она может подумать о волнующих ее вопросах и отвлечься от других переживаний.

Напомним, что вместе с супругом Эмма Малинина воспитывает двоих общих детей: 19-летних двойняшек Фрола и Устинью. Сам Александр Николаевич признался, что познакомившись с будущей женой он понял — именно эта женщина станет матерью его наследников. К слову, на тот момент у музыканта подрастал сын Никита от экс-возлюбленной Инны Курочкиной. Примечательно, что Эмма сумела найти общий язык с пасынком. У супруги артиста также был старший ребенок от предыдущего брака. Александр Малинин не только усыновил Антона, дав ему свою фамилию, но и всегда относился к мальчику как родному сыну.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Эмма Малинина вместе с мужем и детьми уже давно обосновалась в Германии. Сын певца Фрол поступил в Мюнхенский университет кинематографии.