«Ах, какой наряд»: Литвинова предстала в ночной рубашке с цветочно-анималистичным принтом

Актриса и режиссер выбрала для сна свободное платье с прорезными рукавами и шлейфом.

Знаменитая кинозвезда Рената Литвинова в самоизоляции сменила роскошные наряды на повседневные. Но на диве любой аутфит выглядит роскошным — в этом многие поклонники убедились, глядя на образ Литвиновой тотал блэк с открытой спиной и широкополой шляпой.

А на этот раз 53-летняя знаменитость показала свою сорочку. С утра пораньше звезда отправилась завтракать и сделала снимок в ночной рубашке. Казалось, ничего удивительного, но ее платье просто взорвало Instagram: подписчики стали обсуждать необычный крой сорочки.

К слову, платье на самом деле не выглядит обычным. Это сложноскроенный широкий наряд с разрезами для рукавов и шлейфом, состоящий из трех различных принтов – мелким цветочным, крупным растительным орнаментом, а также необычного оттенка анималистичным.

«Прекрасная Рената в прекрасном платье!», «Ах, какой наряд, Рената!», «Какая рубашка!», «Какая интересная сорочка у вас», «Рената, а Вы сами шьете наряды? Очень необычно, мне нравится», «Интересные платья у Вас, разноцветные», «Платье восторг!» — отозвались в комментариях об образе Литвиновой подписчики.

Оценил образ и популярный стилист и телеведущий Александр Рогов. В комментариях он оставил смайлик «сердце».