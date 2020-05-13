«10 из 10»: Канделаки выбрала весенний образ в стиле ретро

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что телеведущая не только грамотно подобрала платье, но и замечательно отыграла его.

Телеведущая Тина Канделаки очень часто представляет на суд поклонников в Сети самые разные наряды и образы, вызывая бурю восторгов и получая массу комплиментов своему стилю и вкусу.

На этот раз Канделаки поделилась с подписчиками в личном аккаунте в Instagram снимком, на котором предстала в невероятно элегантном виде. И восхитила не только подписчиков своей страницы в соцсети, но и эксперта портала Teleprogramma.pro имидж-стилиста Ларису Тимиряеву.

Как отмечает имиджмейкер, Канделаки выбрала аутфит в стиле 40-х годов прошлого столетия. Это стиль ретро, который сегодня является одним из самых трендовых. Приметами этого стиля изобилует платье телеведущей — элегантный, спрямленный силуэт, двубортная застежка, акцент на плечи.

«Получилось очень женственно и сдержанно. Даже платок на голове импровизирован в духе того времени. Остроносые лодочки поддерживают всю стилистическую концепцию. Такие лодочки уже стали классикой и из моды не выходят. Женственности добавляет складка и тоненький изящный ремешок. Спокойная цветовая гамма. Если оценивать весь look по баллам, то 10 из 10. Образ не просто продемонстрирован, а замечательно отыгран: серьезное лицо, поза — все очень сдержанно», — отметила имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, эксперт портала Teleprogramma.pro, преподаватель имиджелогии.