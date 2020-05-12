Певица считает, что даже на самоизоляции она имеет право выглядеть красиво и ухоженно.

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова отдала предпочтение макияжу в восточном стиле. 36-летняя Алсу подчеркнула глаза черной подводкой, и подкрасила губы нюдовой матовой помадой, выбрав актуальный бежевый оттенок. Также певица воспользовалась тушью для ресниц, наложив немного персиковых румян на скулы. В беседе с поклонниками, поп-исполнительница дала понять, что даже в условиях самоизоляции ей хочется выглядеть красиво и ухоженно.

По словам певицы, в первые дни карантина она разобрала шкафы, отсортировав вещи, из которых ее дети успели вырасти. Кроме того, знаменитость устраивала для дочерей: тринадцатилетней Сафины и одиннадцатилетней Микеллы — импровизированный челлендж, снимая на камеру их совместные танцы на изоляции. Для этого Алсу и ее наследницы облачились в авторские футболки от модельера Игоря Гуляева, с надписью: «Не гуляй, сиди дома!».

В одном из интервью певица рассказала о том, что муж не препятствовал ее музыкальной карьере. С появлением детей Алсу сконцентрировалась на семье. Поп-исполнительница заверила, что Яну очень нравится музыка. Возлюбленный артистки поддержал их общую дочь, когда девочка проявила интерес к вокалу. Микелла успешно прошла слепые прослушивания в проекте «Голос. Дети» на Первом канале и попала в команду к украинской певице Светлане Лободе. Ко всему прочему, дочка артистки смогла дойти до финала.