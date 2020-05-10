От швейцарских мастеров: Алсу позировала в серьгах-веерах стоимостью в 9 миллионов рублей

В беседе с поклонниками 36-летняя возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова подметила, что даже в условиях домашней изоляции ей хочется выглядеть красиво и ухожено. Так, поп-исполнительница не стала скрывать, что ей успела порядком поднадоесть однообразная домашняя одежда: свитшоты, спортивные брюки и футболки. Ради карантинных селфи с дочерьми Алсу может наложить более естественный нейтральный макияж и, как говорит сама певица, немного «принарядиться».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, певица подарила тринадцатилетней Сафине и одиннадцатилетней Микелле футболки из авторской коллекции близкого друга Аллы Пугачевой — дизайнера Игоря Гуляева. Ни для кого не секрет, что модельера связывает с Примадонной отечественного шоу-бизнеса давняя дружба. К слову, кутюрье в качестве гостя не раз бывал в особняке певицы в подмосковной деревне Грязь.

Примечательно, что футболки от Игоря Гуляева украшала символичная надпись: «Не гуляй, сиди дома!». Помимо гардероба особое внимание Алсу уделяет аксессуарам и драгоценностям. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дизайнера украшений Влада Торхова, поп-исполнительница не раз позировала перед объективом фотокамер в серьгах-веерах из черных и белых бриллиантов от швейцарских мастеров. А стоимость этих украшений известного ювелирного дома составляет порядка 9 миллионов рублей.

Напомним, что помимо двух дочерей — Сафины и Микеллы — певица воспитывает также трехлетнего сына Рафаэля. С появлением детей Алсу стала больше времени уделять семье, а ее карьера постепенно отошла на второй план. При этом поп-исполнительница также не забывает о творчестве. Еще в декабре артистка выпустила новый клип на песню «Герои любимых романов».