«Смотрится нелепо»: имидж-стилист раскритиковала платье-халат Брухуновой с перьями

Помощница юмориста Евгения Петросяна на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком из личного альбома. Перед объективом фотокамеры Татьяна Брухунова предстала в платье-халате с оторочкой в виде перьев. Свой туалет девушка дополнила солнцезащитными очками и актуальной шляпкой-таблеткой.

Но даже это, как считает имидж-стилист Лариса Тимиряева, не спасло образ нашей героини. Об этом эксперт в сфере моды и красоты рассказала в интервью Teleprogramma.pro. Сама Татьяна заверила, что на самоизоляции скучает по работе и театру. Кроме того, Брухунова мечтает попасть на маникюр. Однако пока об этом не может идти и речи.

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Даже на самоизоляции помощница Евгения Петросяна следит за своим имиджем, делясь с поклонниками отчетными снимками. По словам стилиста, девушка отдала предпочтение яркому туалету с элементами гламура в виде перьев. Однако выбранный Татьяной образ, как считает Тимиряева, ей абсолютно не подходит. Наряд ее взрослит. Из-за чего создается впечатление, что Брухунова позаимствовала платье с чужого плеча — как маленькая девочка, которой хочет выглядеть старше.

«Образ модный, яркий с элементами гламура за счет перьев, однако есть одно но! Из-за которого наряд не вяжется с хозяйкой. Персональный стиль Татьяны далек от драмы, и подобные взрослые аутфиты смотрятся немного нелепо, как на девочке, которая надела мамины вещи, чтобы казаться старше. Не спасают даже очки. При этом нашу героиню можно похвалить за туфельки с ремешком, которые, кстати, в тренде. И шляпку в ретростиле в виде таблетки. Но данный головной убор из другой стилистики, более классической. Образ не ее, да и не сложился. Платье-халат и аксессуары из разных историй», — уточнила Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».