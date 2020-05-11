«Он бесподобен»: Татьяна Брухунова поделилась незамысловатым рецептом маринада к мясу

Молодая супруга Евгения Петросяна предложила своей аудитории приготовить аппетитное мясо в маринаде по ее индивидуальному рецепту. На самоизоляции многие знаменитости решили наглядно продемонстрировать свои кулинарные навыки и начали делиться поварскими познаниями. Не осталась в стороне и помощница юмориста — оказалось, что в списке увлечений Татьяны, помимо моды и хороших книг, значится и любовь к еде.

На этот раз Брухунова предложила женщинам-подписчицам рецепт маринада к мясу. Готовится соус просто: достаточно лишь взять за основу сметану (около 200 грамм), разбавить ее водой, добавить букет из приправ: соль, перец, розмарин, лавровый лист — а затем окунуть в маринад любое выбранное мясо. Лично для себя Татьяна предпочла кролика. Фотографиями результата Брухунова поделилась на личной странице в Instagram.

«История одного маринада… Сохраняйте в закладки — он бесподобен», — высказалась Татьяна.

В комментариях подписчики нахвалили талантливую жену комика. Некоторые обещали попробовать «мясо по-брухуновски». «Какая же вкуснотень! Слюни ручьем!», «Вы — настоящая хозяюшка», — высказали они свое восхищение.