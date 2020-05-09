«Очень похожа на папу»: шестилетняя дочь Асмус в белоснежном платье прочитала стихотворение

Кристина Асмус уже семь лет состоит в браке с Гариком Харламовым. Влюбленные редко говорят о личной жизни. Недавно в интервью актриса призналась, что они порой ссорятся. Как оказалось, резидента Comedy Club выводит из себя спокойствие его супруги. У пары подрастает дочка Анастасия. Долгое время они скрывали лицо наследницы. Но вот уже больше года, как шестилетняя девочка время от времени мелькает в соцсетях у родителей.

Как и другие звезды, Асмус отмечает День Победы. 9 мая она планирует прочитать отрывки из документально-очерковой книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». А днем актриса поделилась трогательным видео. Девушка запечатлела подросшую дочку в белоснежном платье свободного кроя и кедах. Кроха прочитала стихотворение «Я фильм смотрела о войне» Виктора Турова. Девочка волновалась, но прочитала стихотворение без запинки.

«С Днем Великой Победы! Спасибо всем, кто подарил нам право жить сегодня! Помним, любим, гордимся! Мира нам всем и терпимости друг к другу», — написала артистка.

Поклонники восхитились домашними кадрами. Многие отметили, что наследница звездной пары растет настоящей красавицей. «Вся в маму, талантливая и красивая», «Как мило!», «Умница какая», «Вы такая отличная мама», «Ваша дочка очень похожа на папу», «Она такая хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.