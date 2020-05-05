Уютный образ: Кристина Асмус скрыла фигуру в широких джинсах и замшевой рубашке оверсайз

Кристина Асмус не так давно дала откровенное интервью. Девушка призналась, что обладает очень спокойным характером, но это порой и выводит ее мужа Гарика Харламова во время ссор. Также актриса поведала, что у нее много комплексов. Она не стала скрывать, что склонна к полноте, поэтому зачастую изнуряет себя диетами и голодовками. Тогда после фотосессии редакция приготовила ей плотный ужин, так как все знали, что снова не давала себе поблажек.
Но вот уже больше месяца Асмус находится дома в самоизоляции. На днях она призналась, что у нее проявились приступы обжорства. По словам девушки, она ест и днем, и вечером, а также ночью. После этого заявления артиста стала носить одежду свободного кроя. Недавно она отметилась в пальто оверсайз. На новом фото Кристина предстала в трендовых широких джинсах, которые сочетала с замшевой рубашкой бежевого цвета в тон кедов.
Несколько недель назад звезда также сделала стрижку, поэтому теперь экспериментирует с укладками. На этот раз она завила кудри. Асмус восхитила поклонников уютным образом. К слову, она позировала дома, сидя на диване. В такой одежде свободного кроя девушка смогла скрыть фигуру. «Какая миленькая», «Мне нравится ваш стиль», «Неудачный лук», «Крутые джинсы», «Такие приятные цвета, вам идут», — прокомментировали пост подписчики.