Уютный образ: Кристина Асмус скрыла фигуру в широких джинсах и замшевой рубашке оверсайз

Актриса не скрывает, что стала больше есть на карантине. При этом она умело подбирает наряды, подчеркивающие только ее достоинства.

Кристина Асмус не так давно дала откровенное интервью. Девушка призналась, что обладает очень спокойным характером, но это порой и выводит ее мужа Гарика Харламова во время ссор. Также актриса поведала, что у нее много комплексов. Она не стала скрывать, что склонна к полноте, поэтому зачастую изнуряет себя диетами и голодовками. Тогда после фотосессии редакция приготовила ей плотный ужин, так как все знали, что снова не давала себе поблажек.

Но вот уже больше месяца Асмус находится дома в самоизоляции. На днях она призналась, что у нее проявились приступы обжорства. По словам девушки, она ест и днем, и вечером, а также ночью. После этого заявления артиста стала носить одежду свободного кроя. Недавно она отметилась в пальто оверсайз. На новом фото Кристина предстала в трендовых широких джинсах, которые сочетала с замшевой рубашкой бежевого цвета в тон кедов.

Несколько недель назад звезда также сделала стрижку, поэтому теперь экспериментирует с укладками. На этот раз она завила кудри. Асмус восхитила поклонников уютным образом. К слову, она позировала дома, сидя на диване. В такой одежде свободного кроя девушка смогла скрыть фигуру. «Какая миленькая», «Мне нравится ваш стиль», «Неудачный лук», «Крутые джинсы», «Такие приятные цвета, вам идут», — прокомментировали пост подписчики.