«Крутой костюм!»: Бородина продемонстрировала look в стиле 90-х

Телеведущая и звезда Instagram призналась, что скучает по тому беззаботному времени.

В самоизоляции Ксения Бородина продолжает оставаться стильной и регулярно делится своими аутфитами в «Инстаграме». На этот раз телеведущая «Дома-2» примерила look в стиле 90-х: яркий спортивный костюм типа «монтана», высокий пучок волос на голове и макияж. При этом соведущая Ольги Бузовой отметила, что погрузилась в глубокую ностальгию:

«Вот так я скучаю по 90-м годам, конечно, не про то, какое тяжелое это было время, я про то, как нам, подросткам, было кайфово. Во многом было сложно, но жизнь была более НАСТОЯЩЕЙ, а люди — искренними!» — подписала под снимком звезда.

Она отметила, что все свободное время проводила с друзьями во дворе, и им никогда не было скучно вместе. Игры в бадминтон, волейбол, казаки-разбойники, зимой каток в дворовой хоккейной коробке – ее детство было таким же, как и у остальных подростков того времени. Подписчики согласились с Бородиной и добавили: