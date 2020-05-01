«Крутой костюм!»: Бородина продемонстрировала look в стиле 90-х

В самоизоляции Ксения Бородина продолжает оставаться стильной и регулярно делится своими аутфитами в «Инстаграме». На этот раз телеведущая «Дома-2» примерила look в стиле 90-х: яркий спортивный костюм типа «монтана», высокий пучок волос на голове и макияж. При этом соведущая Ольги Бузовой отметила, что погрузилась в глубокую ностальгию:
«Вот так я скучаю по 90-м годам, конечно, не про то, какое тяжелое это было время, я про то, как нам, подросткам, было кайфово. Во многом было сложно, но жизнь была более НАСТОЯЩЕЙ, а люди — искренними!» — подписала под снимком звезда.
Она отметила, что все свободное время проводила с друзьями во дворе, и им никогда не было скучно вместе. Игры в бадминтон, волейбол, казаки-разбойники, зимой каток в дворовой хоккейной коробке – ее детство было таким же, как и у остальных подростков того времени. Подписчики согласились с Бородиной и добавили:
«Музыка 90-х до сих пор актуальна, по мне она даже не надоедает как современная», «Ностальгия. Хоть на денек бы вернуться в наше детство», «Это были крутые времена», «Как жаль, что такого детства больше никогда не будет..», «О да 90-е!!! Классное было время», «Крутой костюм! Где такой купить можно? Я тоже такой хочу!» — написали некоторые фолловеры.